Ibaiti construirá heliponto municipal próximo ao hospital

A Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e o Departamento Municipal de Engenharia de Ibaiti (Norte Pioneiro) trabalham no projeto para construção do Heliponto Municipal, que ficará na rua Rui Barbosa esquina com a rua Francisco de Oliveira, ao lado do estacionamento do terminal rodoviário.





O heliponto estará localizado em frente ao Corpo de Bombeiros e próximo ao hospital municipal, que está em fase de conclusão. Com isso, será possível agilizar a transferência de pacientes em situação de emergência para outros centros hospitalares. "A redução no tempo-resposta de atendimento será importante para salvar vidas. O atendimento ocorrerá de forma mais rápida e prática”, destacou o prefeito Dr. Antonely Carvalho.

O heliponto terá uma pista de pouso, com toda infraestrutura de segurança e iluminação ao redor; alambrado em estrutura metálica para proteção e segurança de transeuntes e calçamento do passeio público no entorno. De acordo como projeto, trata-se de um heliponto ao nível do solo de uso hospitalar projetado tendo o modelo AS350B3, também chamado de “Esquilo”, como helicóptero base, para operação durante o dia e também à noite.