Instalação de letreiro com a frase 'Eu amo Carlópolis' acaba na Justiça Eleitoral

A instalação de um letreiro com a frase “Eu amo Carlópolis” na entrada da Ilha do Ponciano acabou movimentando o cenário político do município do Norte Pioneiro, que tem quase 17 mil habitantes. Após a Prefeitura inaugurar a placa no final de julho, opositores denunciaram a ação à Justiça Eleitoral.





A juíza eleitoral Andrea Russar Rachel, da 56ª Zona Eleitoral de Carlópolis, determinou que o letreiro fosse coberto com lona. Posteriormente, o município conseguiu um mandado de segurança para que a lona fosse retirada.

O prefeito Hiroshi Kubo (PSD) foi procurado pela reportagem e preferiu não conceder entrevista, mas ele comentou o caso em uma publicação nas redes sociais no dia 30 de julho.





“Sabemos que, por parte da Prefeitura, não tem nada de irregular ou ilegal na obra, no local onde está ou nos procedimentos para contratação do fornecedor dos letreiros e símbolos. Tudo está em perfeita ordem”, afirmou Kubo. “A questão envolvida é exclusivamente política, em razão das eleições”, acrescentou.





A denúncia à Justiça Eleitoral foi feita pela coligação Renovação - Carlópolis (PL/Republicanos/MDB), do candidato Marcilio Lopes de Queiros (PL).





“Pedimos desculpas à população que tanto gostou do monumento feito pela Prefeitura com o único objetivo de embelezar a cidade e despertar o amor no seu povo”, concluiu o prefeito na publicação.