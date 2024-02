Instituto de Identificação de Cambé passa a funcionar no Sine a partir de segunda-feira

“O prefeito Conrado Scheller pediu e nós estamos buscando unificar o máximo de serviços aqui na Agência do Trabalhador. Temos agora o Posto Avançado da Receita Federal para cadastro e regularização de diversos documentos, os agendamentos e entrevistas de emprego, inscrições em cursos profissionalizantes gratuitos e agora o Setor de Identificação para emissão do RG. Tudo para deixar a vida dos cambeenses mais prática.”

José Aparecido Rolim, secretário de Trabalho e Profissionalização e responsável pela Agência do Trabalhador, destacou que essa é uma mudança que vem para facilitar ainda mais a vida do cidadão de Cambé.

“E além disso, a integração com outros serviços do Sine vai ajudar bastante. Por exemplo, agora para a gente dar entrada nos documentos, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) da pessoa precisa estar atualizado. Como a Agência agora também tem o serviço da Receita Federal que atualiza isso, o cambeense não precisa ficar se deslocando de um prédio para outro, resolvendo tudo aqui mesmo”, disse Lacerda.

O novo local foi escolhido pela localização ser mais no Centro, facilitando o acesso, e por ter mais espaço e assim poder acomodar mais pessoas com mais conforto, segundo o chefe do Instituo de Identificação do município, Anderson Lacerda.

Como emitir o novo documento de identidade

Lacerda também explica o que é necessário para fazer o documento de identidade. A pessoa precisa comparecer no Sine com registro de nascimento ou casamento em bom estado, sem emenda e sem rasua; CPF atual, com dados de casamento ou mudança atualizados antes de dar entrada no documento; comprovante de enredeço.

Para a 1° via o procedimento é feito de maneira gratuita, já para a 2° há uma cobrança de taxa ainda a ser estipulada. Os moradores de Cambé não precisam fazer agendamento para realizar o processo.





É importante frisar que o documento de identidade não possui prazo de validade. O que passou a ter prazo é a Carteira de Identidade Nacional, o novo documento de identidade que está sendo emitido desde janeiro.

O chefe do Instituto de Identificação disse que documentos do modelo antigo dependem de sua condição de uso. “Se a pessoa não cuidou, está desgastado, rasgado ou rasurado, aí perde a utilidade e precisa de atualização”.





Lacerda ainda frisa que não estar com o documento físico em boas condiçõe pode gerar problemas para qualquer pessoa, já que sem o documento não há como provar sua identidade.

“A identidade digital não existe no Paraná. Portanto, os órgãos podem pedir o documento físico e a pessoa é obrigada a apresentar. E sem identidade, ela não consegue fazer absolutamente nada porque não tem como provar que é ela. Se for mexer com passaporte, documento militar, entrar no mercado de trabalho, concurso público, autorização judicial para menor de idade, receber benefícios do governo, enfim, qualquer coisa que fizer, for oficial e você ter que provar que é você, precisa apresentar a identidade”, ressaltou Lacerda.