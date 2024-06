Inverno começa ensolarado, com altas temperaturas e sem chuvas no Norte do Paraná

O inverno está batendo à porta dos paranaenses. A estação mais fria do ano começa oficialmente às 17h51 desta quinta-feira (20) e se estende até 22 de setembro, quando dá lugar à primavera.





No primeiro dia, o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) indica uma variação no clima conforme a região do Estado. No Norte tende a ser quente, seco e ensolarado.

Eventos pontuais de chuvas com maior variação da nebulosidade ocorrem nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Nas demais áreas, o tempo fica estável com temperaturas agradáveis à tarde.





O sol predomina em Paranavaí, Maringá, Londrina, Apucarana, Jacarezinho, Jaguariaíva e Paranaguá. O tempo fica parcialmente nublado em Umuarama, Cascavel, Telêmaco Borba, Guarapuava, Guaíra, Rio Negro e em Curitiba.

O dia deve ser nublado em Ponta Grossa e Campo Mourão. Há previsão de chuva para Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco, União da Vitória e Laranjeiras do Sul. A temperatura mínima prevista é 13ºC em União da Vitória e a máxima deve atingir 30ºC em Umuarama, Maringá e Paranavaí.







Ainda de acordo com o Simepar, no inverno haverá mais episódios de frio, aqueles períodos de dois a três dias com possibilidade de geada em alguns pontos, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. Porém, a previsão aponta que a temperatura deve ficar em torno de 1ºC a 2ºC acima da média para a estação, consequência do fenômeno La Niña.





