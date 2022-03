Jovem de 20 anos morre atropelado por carro da prefeitura de Terra Rica na PR-444

Um jovem de 20 anos morreu após ser atropelado na PR-444, em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá), na noite desta terça-feira (8).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente foi às 22h20, no km 34 da rodovia. O jovem tentava atravessar a pista quando foi atingido por um Chevrolet Spin, com placas de Terra Rica (Noroeste), que seguia no sentido de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) a Mandaguari.

Continua depois da publicidade





Dentro do carro, que pertence à Divisão de Esportes de Terra Rica, estavam sete pessoas, incluindo o condutor de 61 anos e um bebê de apenas oito meses. Nenhum dos ocupantes se feriu. O jovem atropelado, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.





Ainda segundo a PRE, o motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou ingestão de álcool. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana (Norte), mas sua identidade não foi divulgada.





Esse foi o segundo caso de morte por atropelamento na PR-444 só nesta semana. Na segunda-feira (7), um homem de 53 anos também foi atingido por um carro quando tentava cruzar a rodovia, em Arapongas. Ele morreu no local e os quatro ocupantes do veículo ficaram feridos.