Julho tem prato caiçara, folclore, carneiro no buraco e ciência no calendário turístico do Paraná

Em paralelo, acontece o concurso gastronômico que premiará estabelecimentos com os melhores pratos caiçaras. Entre as categorias estão o Prato Feito Caiçara, o Petisco Caiçara e a melhor Cambira Tradicional. Para degustar essas delícias, o público poderá escolher entre os estabelecimentos participantes que estão no site www.gastronomiacaicara.com.br.

Na terceira edição, o festival é uma oportunidade para o turista conhecer a diversidade da culinária caiçara. Além do resgate cultural das tradições do litoral paranaense, o evento visa movimentar a economia do município fora da alta temporada.

Logo no dia 1º, é a abertura do Festival de Gastronomia Caiçara, que mobilizará bares e restaurantes de Pontal do Paraná (Litoral), durante todo o mês. O evento vai exaltar a Cambira, prato considerado patrimônio da cozinha brasileira, originalmente preparado com peixe seco e defumado, acompanhado de banana e pirão.

“O inverno chegou com uma série de atrações em todo o Paraná, que a Secretaria do Turismo do estado tem promovido e divulgado no intuito de atrair cada vez mais turistas e ajudar os paranaenses a se planejar”, afirma o secretário Marcio Nunes.

O mês de julho começa neste sábado (1º) com diversos eventos no calendário turístico do Paraná, com atrações para todos os gostos e em todas as regiões: eventos gastronômicos, caminhadas, folclore, música, pescaria e mais.

Confira as principais atrações:







FESTA DO DIVINO E PESCA ESPORTIVA – Em Guaratuba (Litoral), o final de semana dos dias 7 e 8 será de Campeonato Sul Brasileiro de Pesca, promovido pela Loba do Mar. As inscrições podem ser feitas pelo site http://www.sulbrasileirodepesca.com.br. Já dos dias 13 a 23, o município recebe a tradicional Festa do Divino Espírito Santo, com celebrações religiosas e atrações gastronômicas e de entretenimento.





QUEIJO E VINHO – A Festa do Vinho e do Queijo de Salgado Filho (Sudoeste), chega à 27ª edição, de 7 a 9 (sexta a domingo). Serão expostos e comercializados os produtos coloniais produzidos pelas agroindústrias familiares do município – vinhos e queijos, embutidos, derivados de cana-de-açúcar e café colonial, dentre outros. Haverá almoço e jantar típico italiano, alemão e gaúcho, eventos técnicos voltados à agricultura familiar e apresentações artísticas. Mais informações em https://salgadofilho.pr.gov.br.

TRADIÇÃO NO CENTRO-OESTE – A Festa Nacional do Carneiro no Buraco é uma verdadeira instituição paranaense. Realizado em Campo Mourão (Centro-Oeste) desde 1990, chega à 28ª edição e o prato típico será servido no dia 9 de julho, domingo – este ano, em um novo formato: o prato não será servido em um único local, mas em vários estabelecidos por entidades parceiras. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://tickey.com.br/organization/carneiro-no-buraco.





Nos dias 7 e 8 (sexta e sábado), a festa promove shows com as duplas sertanejas João Bosco & Vinicius e Cezar e Paulinho. Ambas as apresentações serão na Praça São José, a partir das 21 horas.

INVERNO E FOLCLORE NA CAPITAL – Capital mais fria do Brasil, Curitiba atrai muitos turistas nesta época do ano. E de 7 a 16 de julho, recebe a 11ª edição do já tradicional Festival de Inverno do Centro Histórico. Com o tema “Raízes Culturais”, o evento será em estabelecimentos dos bairros Centro e São Francisco, com sopas a preço fixo de R$ 23,90, caminhadas guiadas, workshops e muitas atrações culturais gratuitas.





Também na Capital, a 61ª edição do Festival Folclórico e de Etnias do Paraná, um dos mais tradicionais e longevos festivais folclóricos do Brasil. As apresentações de danças típicas acontecem de 3 a 13 de julho, no grande auditório do Teatro Guaíra. Idealizado e organizado por grupos folclóricos locais, o evento acontece desde 1958.

Pela importante contribuição à cultura local, na década de 1980, o Governo do Paraná inseriu o Festival no calendário oficial do Estado. A programação está no site do Guaíra.





BAILE DO TEXAS – Considerada uma das maiores feiras do Norte Pioneiro, a FeTexas de Jacarezinho é um evento no estilo prestigiado por visitantes de todo o Brasil. Na programação está o famoso Baile do Texas, que atrai turistas especialmente do interior do Paraná e de São Paulo. De 13 a 16 de julho, a festa tem atrações musicais como Thiaguinho e Zé Neto & Cristiano, parque de diversões, cavalgada, motocross, rodeio e estandes para o comércio. Mais informações em https://www.facebook.com/Fetexas.

CAPITAL DA CIÊNCIA – Curitiba será a “capital nacional da ciência” dos dias 23 a 29, semana em que sediará a 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 3 câmpus da UFPR (Universidade Federal do Paraná): Centro Politécnico, Complexo da Reitoria e Prédio Histórico da UFPR na Praça Santos Andrade.





Principal evento científico da América Latina, é promovido ininterruptamente desde 1949, com a participação de representantes de sociedades científicas, autoridades e gestores do sistema nacional de ciência e tecnologia. Com o tema “Ciência e democracia para um Brasil justo e desenvolvido”, tem a expectativa de trazer a Curitiba mais de 15 mil pessoas de todas as regiões do Brasil.





As centenas de atrações que serão oferecidas ao longo da semana, de manhã à noite, são abertas para toda a população. No Centro Politécnico será instalada a Alameda Cultural, um espaço dedicado à arte e à cultura com apresentações de música, dança, teatro e exposições. Já a tenda SBPC Jovem 30 Anos abrigará exposições interativas, o Circo da Ciência e espaços temáticos como “Ciência Menina”, “Espaço Robótica” e “Arena Gamer”. Maiores informações e programação estão em https://sbpc.ufpr.br.