Junta Militar de Rolândia alerta que muitos jovens não se alistaram

A Junta Militar de Rolândia informa que muitos jovens rolandenses não se alistaram ou, se alistaram e não compareceram ao processo de seleção militar.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O alistamento é obrigatório ao jovem que completou ou vai completar 18 anos em 2021.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A Junta Militar em Rolândia atende de segunda a sexta, das 8h às 14h, na rua Santa Catarina, 1400 centro. O telefone é 3906-1077 ou o jovem pode acessar o site alistamento.eb.mil.br





Não se alistou? - Além da multa, quem não se alista no prazo estará em débito com o Serviço Militar e não poderá:





Continua depois da publicidade

- Obter passaporte ou prorrogação de sua validade;





- Ingressar como funcionário, empregado ou associado em - instituição, empresa ou associação oficial, oficializada ou subvencionada;





- Assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios;





- Prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino;





- Obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão;





- Inscrever-se em concurso para provimento de cargo público;





- Exercer, a qualquer título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação; e





- Receber qualquer prêmio ou favor do Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios.





Pessoa com Deficiência se alista no Serviço Militar? - Sim, o alistamento é obrigatório para todo brasileiro do sexo masculino.





O que acontece após o alistamento militar? - Consulte o site www.alistamento.eb.mil.br para saber se foi dispensado ou encaminhado a seleção para servir o quartel da Marinha, Exército ou Aeronáutica.





O que acontece com o brasileiro alistado que não se apresenta na Seleção Geral? - O brasileiro alistado que não se apresentou durante a época de seleção está em débito com o Serviço Militar na situação de “Refratário”. Nesta condição, deverá retornar à Junta de Serviço Militar e realizar o pagamento da multa prevista na legislação vigente para ser encaminhado novamente à seleção geral.