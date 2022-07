Justiça anula julgamento de acusado de assédio sexual em Curitiba

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu, nesta quinta-feira (7), anular o julgamento da apelação criminal do tenente-coronel da Polícia Militar Fernando Dias Lima, conhecido como ‘Doutor Bacana’. Ele é acusado de atentado violento ao pudor e assédio sexual contra mais de 40 mulheres da corporação.



Com a decisão, os autos retornam à Vara da Justiça Militar Estadual, para que o MP-PR (Ministério Público do Paraná) possa incluir informações na denúncia. O processo tramita em sigilo.



Em junho do ano passado, o tenente-coronel foi absolvido por unanimidade pelo Conselho Especial de Justiça Militar, com a justificativa de que o crime de atentado violento ao pudor, conforme o Código Penal Militar, requer violência física ou grave ameaça, o que não teria acontecido.







A FOLHA entrou em contato com o advogado Zilmo Girotto, que representa Lima, mas não obteve retorno.

Durante o julgamento, nesta quinta-feira, dezenas de mulheres militares, vestidas com camisetas brancas, estiveram em frente ao Tribunal de Justiça, em Curitiba. Na manifestação pacífica, elas levavam cartazes e pediam pelos direitos das vítimas.



“É como se nós, mulheres da corporação, não tivéssemos o respeito e a dignidade, que merecemos e precisamos. Essas vítimas representam o Estado. São profissionais que no dia a dia socorrem mulheres que sofrem todos os tipos de violência, como as que elas sofreram. Infelizmente o assédio sexual atinge a nós mulheres, mas a luta continua, é diária”, disse à FOLHA a coronel Rita Aparecida, veterana das fileiras da PM e Conselheira da Associação dos Militares.







