O futuro 'merece preparo', defende Leandro Karnal em palestra

O professor, historiador e escritor Leandro Karnal falou sobre o tema “O futuro começa aqui” e foi o principal palestrante da Feira do Empreendedor do Sebrae-PR (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa do Paraná) na sexta-feira (27), no Teatro Positivo, em Curitiba. Ele falou para um público de 2,4 mil pessoas, capacidade máxima do espaço, durante cerca de uma hora.





Doutor em História Social pela USP (Universidade de São Paulo), membro da Academia Paulista de Letras e professor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) por mais de 20 anos, Karnal se consolidou no Brasil como formador de opinião. Para os visitantes do evento, ele dispensou a “romantização” a respeito do empreendedorismo, reconhecendo que a jornada é desafiadora e, assim, exige dedicação e esforço.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Questionado a respeito de como dar passos rumo a um futuro de sucesso, Karnal comentou que, além de ser impossível prever o dia de amanhã, é ainda mais incerto estabelecer qualquer perspectiva para o ano ou década seguinte. Entretanto, ponderou que, neste contexto, o futuro “merece preparo”.





“Não sei qual esporte vai ser o mais popular, mas sei que as pessoas em melhor forma física estarão mais adaptadas a fazer parte desse novo esporte. Não sei como o mercado de trabalho vai se dirigir nesse nosso capitalismo, hoje, de relações de produtos, não mais de produção, mas sei que quem falar inglês, for mais dinâmico, tiver capacidade de interagir com o mundo e de se transformar vai conseguir acompanhar essa mudança. Eu não sei do futuro, mas sei, com certeza, das habilidades que marcam as pessoas para este futuro”, detalhou.

Publicidade





Já sobre a relação entre risco e recompensa na vida de um empreendedor, Karnal ponderou que a vocação é bastante específica, porém, o perfil de cada um não é universal, e que, portanto, não existem soluções mágicas para enfrentar o dia a dia.





“Há pessoas que gostam e se sentem seguras na repetição, na busca do mesmo e na falta de desafios constantes. Há as que se estressam com isso. Não é um defeito, mas a carreira de empreendedor é de quem gosta de transformar a incerteza em oportunidade, de quem age, sem vitimismo”, detalhou.

Publicidade





O palestrante comentou ainda sobre a tendência de crescimento do empreendedorismo.





“É um grande campo, é como se fosse uma vocação específica. E esta vocação está crescendo no Brasil, onde a nossa tradição sempre foi a dependência do Estado”, frisou.





Na palestra, o professor ainda discorreu a respeito de orientação para o aprendizado, as armadilhas do medo e referências mundiais em empreendedorismo, com direito a respostas para perguntas da plateia ao final da explanação.





A Feira do Empreendedor termina neste domingo (29).