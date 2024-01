Luan Santana, Jorge e Mateus e É o Tchan: Verão Maior Paraná terá seis shows nesta semana

O Verão Maior Paraná, promovido pelo Governo do Estado, segue promovento diversos shows neste fim de semana, nos dias 19, 20 e 21. As atrações se apresentam após uma série de shows promovidos no começo da temporada nas praias de Matinhos e Pontal do Paraná.





Desta vez, os palcos terão Luan Santana, Jorge e Mateus, Yasmin Santos, Clayton e Romário, É o Tchan e Bruno Rosa, em apresentações que acontecem de sexta, 19, a domingo, 21.

Publicidade

Publicidade





A expectativa é que os shows repitam o sucesso de público das apresentações de estreia do Verão Maior Paraná. Na sexta-feira, 12, Hugo e Guilherme levaram 40 mil pessoas ao palco montado em Caiobá e Roupa Nova se apresentou para 20 mil veranistas em Pontal do Paraná. No sábado, 13, 60 mil pessoas prestigiaram o Roupa Nova em Matinhos e 15 mil foram embaladas pelos hits da dupla Rick e Renner.





Na sexta-feira, 19, o sertanejo Luan Santana recebe o público em Matinhos. Na setlist devem estar sucessos como “Deja Vu”, “Mulher Segura” e “Coração Cigano”. Em Pontal do Paraná, o axé toma conta da praia com o É o Tchan e seus 30 anos de carreira, com hits como “Ralando o Tchan” e “Dança da Cordinha”.

Publicidade





No sábado, 20, a cantora Yasmin Santos, uma das maiores revelações do sertanejo brasileiro nos últimos anos, sobe ao palco de Pontal do Paraná para tocar os sucessos “Principalmente Pessoas” e “Dói Saber”. Em Matinhos, os goianos Clayton e Romário apresentam "Namorando ou Não", "Aí eu Chorei" e "Guenta o Choro", preferidos do público.





Às sextas e sábados, os shows do Verão Maior Paraná acontecem a partir das 21h. Todas as apresentações são gratuitas.

Publicidade





Excepcionalmente nesta semana, os palcos do Litoral também terão shows no domingo, 21. Em Caiobá, Jorge e Mateus se apresentam no final da tarde, às 18h. O repertório da dupla, que tem 18 anos de carreira no topo das paradas, conta com “Amo Noite e Dia”, “Eu Quero Só Você” e “Voa Beija-Flor", entre outras dezenas de hits.





No palco de Pontal do Paraná, o sertanejo capixaba Bruno Rosa toca no mesmo horário. O cantor é dono dos sucessos “Indecisão” e “Meu Fake Viu”.

Publicidade





No total, serão 27 shows ao longo de seis fins de semana, com um intervalo na semana do Carnaval. Nas semanas seguintes, atrações como Zezé di Camargo e Luciano, Zé Felipe e Simone Mendes agitam o público no Litoral. O calendário com todas as atrações pode ser conferido no site do Verão Maior Paraná.







A estrutura montada para os shows foi preparada para receber milhares de veranistas com conforto e segurança. Em Matinhos, as apresentações acontecem no palco montado na Avenida Atlântica, 168, em Caiobá, próximo ao Pico de Matinhos. Em Pontal do Paraná, os shows acontecem na Avenida Sete de Setembro, 1.661, no Centro de Eventos Marisol, no Balneário Marisol.

Publicidade





Os eventos contam com a presença das forças de segurança para garantir a organização do trânsito na região dos shows e a tranquilidade dos eventos. Também há segurança privada nos shows.