Motorista de 18 anos morre em colisão contra árvore em Santa Amélia

Um motorista de 18 anos morreu ao colidir o carro que conduzia contra uma árvore na manhã de quarta-feira (7) na PR-518 em Santa Amélia (Norte Pioneiro).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 10h, no km 6 da rodovia. O Ford Ka seguia no sentido do entroncamento da PR-436 ao acesso do município de Santa Amélia quando o rapaz, que estava sozinho, perdeu o controle do volante do carro, e chocou-se com duas árvores na margem direita da rodovia.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O jovem, que não teve o nome divulgado, teve o corpo levado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho (Norte Pioneiro).





A Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, IML e Perícia Criminal também deram atendimento à ocorrência. O tempo estava chuvoso, e a situação se deu em pista simples.





Não foram divulgadas mais informações da ocorrência.