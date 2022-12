Motorista embriagado fura bloqueio da PRF na BR-376 e é preso

Um motorista embriagado foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na noite deste sábado (3) após furar um bloqueio na BR-376, em uma área próxima ao ponto do deslizamento de terra que deixou dois mortos e arrastou carros e carretas na última segunda-feira (28).





De acordo com a PRF, o condutor apresentava sinais de embriaguez e teria furado o bloqueio em alta velocidade, chegando a, inclusive, derrubar alguns cones. A ocorrência foi registrada em Tijucas do Sul, cidade da RMC (Região Metropolitana de Curitiba), a seis quilômetros da área do deslizamento.

Os policiais perseguiram o veículo do motorista e conseguiram alcancá-lo a dois quilômetros do ponto da tragédia. O teste do etilômetro apontou que o condutor estava embrigado.





Estrada da Graciosa segue interditada, mas DER libera acessos a pontos distantes do deslizamento





Além disso, o homem estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa.





O motorista do veículo afirmou que havia saído de uma confraternização em São José dos Pinhais e estava voltando para Colombo, cidade na qual mora. Ambos os municípios estão localizados na RMC.





O homem foi encaminhado para a Polícia Civil de Guaratuba.