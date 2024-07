Motorista embriagado que matou ciclista na região de Maringá é denunciado pelo MP por homicídio

O motorista de 26 anos que atropelou e matou uma ciclista no dia 2 de julho em Marialva (Região Metropolitana de Maringá) foi denunciado pelo MP (Ministério Público) por homicídio com dolo eventual nesta quinta-feira (11). A vítima e uma amiga trafegavam lado a lado numa estrada rural do município.





Conforme apurou o MP, o motorista dirigia embriagado e em alta velocidade e não prestou socorro à vítima após bater com o carro na bicicleta que ela conduzia, fugindo do local. Sua amiga não foi atingida pelo veículo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A vítima recebeu atendimento médico no local e foi transportada a um hospital de Maringá, mas faleceu três dias depois em decorrência dos ferimentos. Na fuga, o denunciado bateu o carro e acabou preso.





O condutor do veículo foi denunciado pelos delitos de embriaguez ao volante, homicídio qualificado (com dolo eventual), deixar de prestar imediato socorro à vítima e fuga do local do acidente. O MP requereu na denúncia a manutenção de sua prisão preventiva.





LEIA TAMBÉM: