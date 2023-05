Motorista fica gravemente ferido após caminhão com frango congelado tombar em Sertanópolis

Um motorista ficou gravemente ferido após caminhão com frango congelado que ele conduzia tombar em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina) no início da noite de segunda-feira (29).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 18h, no km 42 da rodovia. O Scania 420 A 4X2 de placa de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) trafegava no sentido do trevo do distrito da Warta em Londrina a Sertanopópolis quando o condutor perdeu o controle e tombou na margem esquerda da via. Houve derramamento parcial da carga de 28 toneladas.





O condutor, W.S.Q.,47, com ferimentos graves, foi encaminhado para o hospital São Lucas de Sertanópolis.