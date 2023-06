Motoristas se ferem em colisão de carros na PR-444 em Arapongas

Dois motoristas se feriram em uma colisão transversal na tarde de domingo (4) na PR-444 em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 13h, no km 6 da rodovia. A Ford EcoSport de placa de Apucarana (Vale do Ivaí) fazia a rotatória para acessar a rodovia no sentido Arapongas a Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá) quando colidiu transversalmente no Chevrolet Vectra Challenge de placas de Paranavaí (Noroeste), que seguia no mesmo sentido.





A condutora da EcoSport, 52, e o do Vectra, 34, ambos com ferimentos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Santa Casa de Arapongas e UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Não foi feito teste de etilômetro nos condutores por terem sido hospitalizados.