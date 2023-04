Nota Paraná libera R$ 22,6 milhões em créditos a consumidores nesta quarta-feira

O programa Nota Paraná, vinculado à Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda), libera nesta quarta-feira (12) R$ 22,6 milhões em créditos do ICMS aos consumidores.





R$ 10 milhões serão destinados aos contribuintes que cadastraram o CPF na nota fiscal gerada por abastecimentos em postos de combustíveis de todo o Estado durante o mês de janeiro.

Publicidade

Publicidade





Deste valor, são R$ 2,8 milhões para instituições sociais e R$ 19,8 milhões para 8,4 milhões de pessoas que incluíram o CPF durante as compras referentes ao mês de janeiro de 2023. Ao todo, foram emitidas aproximadamente 57 milhões de notas fiscais.





O cálculo do crédito de cada nota fiscal é feito sempre no terceiro mês após a compra. Esse é o prazo de chegada das informações à Secretaria da Fazenda para o cálculo dos percentuais, tais como o recolhimento do imposto pelo estabelecimento comercial, as notas fiscais com o CPF ou as doadas para as instituições sociais.

Publicidade