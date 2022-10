Nova Pequena Central Hidrelétrica entra em operação no Paraná com 9,85 megawatts de potência

Foi inaugurada em Anahy, região Oeste do Paraná, a PCH (Pequena Central Hidrelétrica) Zeca Golin, com investimentos de R$ 50 milhões e capacidade instalada de 9,85 megawatts (MW) de potência.

Inicialmente registrada como Fazenda do Salto, a usina recém-inaugurada teve seu nome alterado em homenagem a um dos diretores, que faleceu antes de conseguir ver a obra concluída.

A PCH Zeca Golin – localizado no rio Sapucaia, entre os municípios de Anahy e Iguatu – levou aproximadamente 12 anos para obter o licenciamento ambiental, com processo resolvido apenas nesta gestão do IAT (Instituto Água e Terra), e 24 meses para ser construída. A geração média anual será de 47.390 MWh/ano de energia elétrica.

A construção da PCH abriu 140 novos postos de trabalho no município, que possui cerca de 2,7 mil habitantes, desde o início da construção. Ela pertence ao Grupo Paineira Participações, que possui outras 11 usinas, entre PCHs, CGHs em diferentes regiões do Brasil.



LICENCIAMENTO







De acordo com a Abrapch (Associação Brasileira de PCHs e CGHs) o Paraná, ao lado de Goiás, foi o estado que mais licenciou pequenas hidrelétricas nos últimos três anos, com um aumento de 37% no número de licenças emitidas, entre LP (licença prévia), LI (licença de instalação) e LO (licença de operação).

Para a presidente da Abrapch, Alessandra Torres de Carvalho, a inauguração dessa PCH demonstra a evolução nos processos de desburocratização para licenciamentos. "Um levantamento da Abrapch junto ao órgão ambiental no Paraná apontou que as áreas de proteção ambiental foram triplicadas com a instalação de 89 PCHs e CGHs, entre os anos de 2014 e 2022, por conta das contrapartidas ambientais", afirmou.

Para a instalação desse empreendimento foi necessária a supressão florestal de 951 hectares, correspondente às áreas estritamente necessárias para a instalação da usina e da casa de força. No entanto, os empreendedores garantiram a recomposição florestal de 3.119 hectares, quase 3,5 vezes mais.



CENÁRIO NACIONAL