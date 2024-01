UEL divulga resultado da 1ª convocação do Vestibular 2024 na terça-feira

Os aprovados no Vestibular 2024 devem iniciar o próximo ano letivo em junho. A partir dessa data, a previsão é de que ocorra o alinhamento entre as atividades acadêmicas e o ano civil. Dessa forma, o 1º semestre será de 17 de junho de 2024 a 11 de outubro do mesmo ano.

As provas do último concurso foram realizadas em 29 de outubro (1ª fase) e nos dias 26, 27 e 28 de novembro (2ª fase), para mais de 16 mil inscritos do Paraná, São Paulo e outros estados.

Estádio do Café recebe melhorias no gramado e na iluminação

A Cops também divulga na mesma data a relação dos classificados no Processo Seletivo, bem como o Boletim de Desempenho do Candidato (1ª e 2ª fases). Os resultados estarão disponíveis a partir das 14h e 18h, respectivamente, no portal da Cops .

Os aprovados deverão fazer para a pré-matrícula obrigatória entre 16 de janeiro e 2 de fevereiro, no Portal do Estudante . O processo prevê que os estudantes façam um upload dos documentos pessoais e escolares, conforme descrito no Manual do Candidato .

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL divulga, na próxima terça-feira (16), a 1ª convocação do Vestibular 2024. A lista dos aprovados será divulgada a partir das 12h, no portal da Cops .

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta terça-feira (9) que o governo prevê o início do pagamento de incentivo aos estudantes pobres do ensino médio a partir de março.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta terça-feira (9) que o governo prevê o início do pagamento de incentivo aos estudantes pobres do ensino médio a partir de março.





FESTA NO CALÇADÃO

Publicidade





Na terça, a partir das 11h, no Calçadão de Londrina, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, a UEL, juntamente com o Grupo Folha de Londrina e parceiros, realiza o Vestibafest 2024, reunindo estudantes, professores e representantes da administração da UEL.





A partir das 12h, serão distribuídos encartes do jornal do Vestibular com os nomes dos aprovados nesta 1ª convocação. O encarte também circulará no dia seguinte na edição do jornal Folha de Londrina.

Publicidade





Professores e estudantes do CEPV (Curso Especial Pré-Vestibular) também participam da festa, divulgando a relação dos aprovados nesta 1ª convocação. Representantes da administração da UEL e da Cops estarão presentes no evento, acompanhando a divulgação do resultado.





Para o reitor em exercício da UEL, professor Airton Petris, a mudança de local da festa, que antes era realizada no aterro do Lago Igapó, integra os esforços para valorizar o centro de Londrina, uma preocupação da Associação Comercial e de autoridades municipais.

Publicidade





Ele enumera que a Universidade pode colaborar com a revitalização desta parte da cidade com atividades e apresentações culturais e por meio de atividades acadêmicas, como a divulgação do Vestibular.





O reitor em exercício afirma que, além do Ouro Verde, a UEL mantém no perímetro do quadrilátero central o Museu Histórico Pe. Carlos Weiss, a Divisão de Artes Cênicas (na Av. Celso Garcia Cid, 193) e o Planetário de Londrina, que se somam a um conjunto histórico que inclui o Museu de Artes, Praça Rocha Pombo, Catedral, Biblioteca Central, Teatro Zaqueu de Melo, Correios, Teatro da AML e a Concha Acústica.





“É preciso ter essa dimensão do valor histórico e cultural da cidade que completa 90 anos em 2024 e que precisa ser valorizado”, completa o reitor em exercício.