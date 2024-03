Número de policiais militares cai quase 20% no Paraná em dez anos

O número de policiais militares na ativa caiu 19,4% no Paraná em dez anos, de acordo com um levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no final de fevereiro.





Essa é a terceira unidade da Federação que mais teve redução no efetivo ao longo deste período, atrás de Distrito Federal (31,5%) e Rio Grande do Sul (22,5%).



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Conforme os dados, que fazem parte do estudo chamado de Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil, o Paraná tinha 21.147 PMs em 2013, enquanto em 2023 o efetivo era de 17.036. A diminuição dos policiais paranaenses é quase três vezes maior do que a queda nacional, que foi de 6,8%.





O presidente da Associação de Praças do Estado do Paraná (Apra-PR), sargento Orélio Fontana Neto, avalia que essa redução reflete diretamente no serviço prestado à população, pois os policiais da ativa acabam trabalhando mais para suprir a demanda.

Publicidade





“Esse é um ponto nevrálgico dessa situação, porque o trabalho do policial militar teria que ser baseado nas quarenta horas semanais. Mas o policial militar faz muito mais do que isso. Então, não existe realmente uma carga horária para esse policial. Tudo isso reflete no aumento do estresse do policial. Aumentando o estresse você pode cometer mais erros nas observações das ocorrências e nas intervenções policiais. A qualidade do serviço não fica a contento. Você só pressiona e tensiona todo o sistema”, disse em entrevista à FOLHA.





Conforme a pesquisa, o Paraná tem menos de dois policiais a cada 1.000 habitantes. O efetivo existente equivale a 73,4% do que seria o previsto e considerado ideal (23.196 policiais).

Publicidade





“Você olha o efetivo recomendado pela ONU (Organização das Nações Unidas) que é de um policial a cada 350 pessoas, e nós estamos muito abaixo disso. Tudo isso reforça a impunidade”, lamenta Fontana.





O estudo, construído com dados disponibilizados pelas forças de segurança com base na Lei de Acesso à Informação, também analisa os salários das forças de segurança. Um soldado, que é o menor cargo dentro da Polícia Militar, recebe em média R$ 4.743,81 líquidos no Paraná - valor dentro da média nacional.

Publicidade





A grande diferença acontece quando são analisadas as remunerações de oficiais e praças. As carreiras na Polícia Militar estão organizadas nesses dois grupos. O primeiro é responsável pelo comando e direção da instituição, já ao segundo compete as atividades operacionais de policiamento.





Os tenentes, primeiro posto da carreira de oficiais, têm média salarial de R$ 10.097,12 no Paraná, ao passo que os subtenentes, mais alta graduação dos praças, têm valor líquido médio de R$ 9.475,03. Isto quer dizer que um praça no final da carreira ganhará menos que um oficial que acaba de ingressar na corporação.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: