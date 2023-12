Obras de revitalização da Orla de Matinhos chegam a 89% de execução

A poucos dias do início da temporada de verão, a revitalização da Orla de Matinhos alcançou 89% de conclusão, de acordo com balanço de novembro divulgado nesta terça-feira (5) pelo IAT (Instituto Água e Terra).





O relatório aponta, ainda, que a recuperação do balneário está dentro do cronograma, com previsão de término para o segundo semestre de 2024. Essa é a principal intervenção urbana da história do Litoral do Paraná, com investimento de R$ 314,9 milhões por parte do Governo do Estado.

Publicidade

Publicidade





Segundo o levantamento, elaborado em parceria com consórcio Sambaqui, grupo de empresas responsável pelas obras, vencedor da licitação pública, algumas das estruturas que compõem o projeto já estão concluídas.





São os casos do espigão da Praia Brava; da guia de correntes da Avenida Paraná, e os headlands dos balneários Riviera e Flórida. A construção dos guias-correntes de Matinhos está por detalhes finais, com 97,5% de conclusão. A urbanização de Caiobá chegou em 72,5% e a dos demais balneários a 79%. Já o plantio da restinga ultrapassou 76%.

Publicidade