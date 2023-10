'Pai' do plantio direto, Herbert Bartz ganha busto comemorativo em Rolândia

O busto do agricultor Herbert Bartz (1937-2021) foi inaugurado nesta segunda-feira (23) no Museu Municipal de Rolândia. Tido como “pai” do SPD (Sistema Plantio Direto), ele foi o primeiro a usar a técnica na América Latina no dia 23 de outubro de 1972, na fazenda Rhenânia. É por isso que essa também é a data escolhida para comemorar o “Dia Nacional do Plantio Direto”.





Bartz conheceu a técnica em Kentucky, nos EUA, onde já era utilizada há cerca de dez anos. A sacada foi perceber que a prática do plantio direto, que à época buscava principalmente não revolver o solo, combatia o severo processo de erosão que ocorria no Paraná. Depois, outros dois pilares foram adotados: a cobertura permanente do solo e a diversificação de culturas.

Publicidade

Publicidade