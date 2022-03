Para retorno do Carnaval, Batalhão Rodoviário faz inversão de pista na PR-412 no Litoral do Paraná

Devido ao grande fluxo de veículos de retorno do Litoral do Paraná nesta terça-feira de Carnaval (1º), o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) iniciou, às 13h, a Operação Inversão na PR-412 (trecho do Corpo de Bombeiros até o Ferry Boat). Com a inversão, o trecho vira mão única, ou seja, somente veículos que saem de Guaratuba sentido Matinhos podem circular no local, até as bilheterias.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Policiais militares da unidade orientam o trânsito na região. A ação segue até o fluxo diminuir e será repetida a partir das 8h desta quarta-feira (2). A mudança de uma para duas pistas tem como objetivo ajudar a escoar o trânsito e reduzir os congestionamentos na região de travessia do ferry Boat, de acordo com o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária, tenente-coronel Wellenton Selmer. “Na volta do feriado esse trecho fica bastante congestionado e provoca filas. Para melhorar este fluxo foram liberados duas pistas para quem vai atravessar o ferry”, explica.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A terceira pista, já característica do local, será apenas para motoristas que seguem sentido praia de Caieiras, em Guaratuba. Ao voltar desta praia, com a inversão da PR-412, o motorista obrigatoriamente deve seguir pela Avenida Marechal Hermes, sentido centro de Guaratuba, seja para voltar e atravessar a baía, seja para seguir em Guaratuba. A Marechal Hermes também é obrigatória para quem segue de Matinhos para Guaratuba, ao desembarcar do Ferry.