Paraná atinge 100% de cobertura das regiões hídricas do estado

O Paraná atingiu 100% de cobertura do território com atuação de CBH (Comitês de Bacia Hidrográfica) a partir da efetivação, neste mês, do Comitê dos Afluentes do Médio Iguaçu, o 12º órgão colegiado do tipo no Estado.







O novo CBH é vinculado ao IAT (Instituto Água e Terra) e abrange uma área de 13.232,49 km² do Rio Iguaçu, na Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Médio Iguaçu, com exceção do perímetro de representação do Comitê do Rio Jordão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A região tem alta demanda de uso de água, chegando a 187.738,56 m³/dia, com destaque para as aplicações na agricultura e no abastecimento público. Engloba, no total, 18 municípios: Reserva do Iguaçu, Rio Azul, Mallet, Honório Serpa, Coronel Domingos Soares, General Carneiro, Cruz Machado, Inácio Martins, Bituruna, Palmas, Mangueirinha, São Mateus do Sul, Rebouças, São João do Triunfo, Paula Freitas, Paulo Frontin, Irati e União da Vitória.





Para contemplar de forma apropriada os interesses de todas as partes usuárias da água na unidade, o CBH terá 28 membros participantes. Serão sete representantes do Poder Público, 12 representantes dos usuários de recursos hídricos e nove representantes da sociedade civil organizada. A primeira reunião do órgão está prevista para ocorrer ainda neste mês.

Publicidade





“A criação desse CBH representa um passo importante na gestão responsável dos recursos hídricos. Agora, todas as regiões hidrográficas do Estado estarão organizadas e capacitadas para gerir os recursos hídricos locais de forma integrada e sustentável. É mais uma ferramenta que vai ajudar a garantir a segurança hídrica no Paraná”, afirmou a gerente de Gestão de Bacias Hidrográficas do IAT, Danielle Teixeira Tortato.





Na região de Londrina, Bacia do Rio Tibagi também participa do comitê

Publicidade





Demais 11 comitês com atuação são: Comitê da Bacia do Rio Tibagi, Comitê da Bacia Litorânea, Comitê da Bacia do Paraná 3, Comitê da Bacia do Rio Jordão, Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira - Coaliar, Comitê das Bacias do Baixo Ivaí e Paraná 1, Comitê das Bacias do Rio Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2 – Norte Pioneiro, Comitê das Bacias dos Rios Pirapó, Paranapanema 3 e 4 - Piraponema, Comitê da Bacia do Alto Ivaí, Comitê das Bacias dos Rios Piquiri e Paraná 2 e Comitê dos Afluentes do Baixo Iguaçu.