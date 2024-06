Paraná atualiza Lista de Espécies da Fauna Ameaçada de extinção

A Lista de Espécies da Fauna Ameaçada no Paraná foi atualizada pelo Governo do Estado, por meio do Decreto 6.040/2024 . O levantamento passa a contar com 330 espécies em 14 táxons, com a inclusão de sete grupos de invertebrados, um incremento de 49% em relação ao material produzido em 2018, que continha 222 espécies após a atualização apenas do grupo de aves – a última reavaliação completa, com todas as unidades taxonômicas, ocorreu em 2004. O novo catálogo foi produzido pela Sedest (Secretaria de Estado Desenvolvimento Sustentável), IAT (Instituto Água e Terra) e Mater Natura - Instituto de Estudos Ambientais.





O anúncio foi feito nesta quinta-feira (6) pelo secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, durante a abertura da edição 2024 do Fórum Permanente de Gestores do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em Foz do Iguaçu, na região Oeste, e integra o pacote de ações voltado para celebrar a Semana do Meio Ambiente.

“A lista é fruto do trabalho de dezena de pesquisadores e vai servir como um grande guia de orientação em relação a essas espécies, que sofrem a pressão que é feita sobre a natureza. Uma medida importante do governador Ratinho Junior para que esses mesmos pesquisadores possam desenvolver trabalhos científicos para que, no futuro, os animais saiam dessa lista de extinção”, destacou o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza.





O secretário lembrou que o Paraná foi precursor na elaboração das Listas de Espécies Ameaçadas Estaduais e do Livro Vermelho da Fauna Constituída, em 1995, instrumento fundamental na popularização e divulgação das espécies ameaçadas, sendo o primeiro do País a criar uma lista regional. Em 2004, a lista teve sua primeira atualização e ampliação. A partir de então, ocorreram somente revisões pontuais, em 2010 de mamíferos ameaçados de extinção e, em 2018, da lista de aves, completando 222 espécies.

“É um esforço do Paraná sustentável, uma união entre a sociedade, academia e governo, para que a lista seja cada vez menor, para que o Paraná tenha cada vez menos espécies com risco de extinção”, afirmou Souza.





PROPOSTA

A iniciativa está inserida na “Estratégia Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção – GEF Pró-Espécies: Todos contra a extinção”, coordenada pelo governo federal por meio do MMA (Ministério do Meio Ambiente). A ação é financiada pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF - Global Environment Facility), por meio do Funbio (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade), que tem como agência executora o WWF-Brasil.





A revisão e atualização da lista é uma das 70 ações que constituem o Plano de Ação Territorial Caminho das Tropas Paraná-São Paulo. Essa foi uma antiga via terrestre de ligação do Rio Grande do Sul com a Capitania de São Paulo durante o período do Brasil Colônia. A partir das décadas de 1910 e 1920 houve a construção de rodovias neste trecho. Em território paranaense o trabalho está sob supervisão da Sedest e do IAT.

