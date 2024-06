Contrabandistas alvos da Polícia Federal mantinham vida de luxo em Londrina

Uma megaoperação desencadeada nesta quinta-feira (6) pela PF (Polícia Federal) e Receita Federal cumpriu sete mandados de prisão e 53 de busca e apreensão no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A maior parte dos mandados foram em Londrina, com cinco pessoas presas na cidade.





Elas seriam as lideranças do grupo criminoso que comprava produtos, principalmente eletrônicos, dos Estados Unidos, China e Hong Kong e trazia para o Paraguai e, posteriormente, para o Brasil.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Uma pessoa foi detida no Rio de Janeiro e a sétima está foragida, fora do País. As investigações começaram em 2020 e desvendou que a organização atuava desde 2014 trazendo mercadorias sem nota fiscal e fugindo das regras fiscais brasileiras. Os integrantes do grupo são ex-agentes de forças de segurança, como policiais Militar, Civil e Penal.