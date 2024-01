Paraná: Klabin tem vagas abertas para trainees

A Klabin está com vagas abertas para trainees no Paraná. No total, serão 15 vagas distribuídas para atuações de Manutentor Industrial, nas unidades Monte Alegre e no Puma, e Manutentor Florestal.





O Manutentor Trainee é responsável pela manutenção de equipamentos e máquinas, identificando falhas e como corrigi-las, garantindo seu perfeito funcionamento. Os profissionais aprovados deverão fornecer apoio aos manutentores de todos os níveis nas atividades de produção e aprender as técnicas de segurança, limpeza e qualidade da Klabin. A nova turma deve concluir a formação em setembro. As vagas estão abertas para homens e mulheres, nas mesmas funções, até 31 de janeiro.

Publicidade

Publicidade





Para a gerente de Gente & Gestão da Klabin, Luciana de Nadai, a formação de novos jovens potencializa as oportunidades de trabalho na região, além de contribuir para a evolução desses profissionais. “A Klabin acredita na importância da capacitação para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades, fomentando a geração de renda, e contribuindo para o avanço profissional dos participantes”.





A proposta da Klabin é ter novas turmas de trainees a cada semestre, ampliando sua atuação na formação de novos profissionais. Os interessados deverão se inscrever nos links abaixo:

Publicidade

Manutentora (or) Florestal: Carreiras Klabin

Manutentora (or) PUMA e MA: Carreiras Klabin Puma e MA





SAIBA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.