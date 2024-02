Paraná quer aumentar número de estudantes no ensino integral

Paraná quer aumentar número de alunos na educação integral

Com objetivo de ampliar a educação integral na rede estadual, a Secretaria da Educação do Paraná planeja dobrar o número de alunos beneficiados até 2025. Saiba mais sobre os investimentos, integração de novas escolas e reforço na educação especial. Volta às aulas com mais de 900 mil estudantes e foco na recomposição da aprendizagem. Conheça também a ampliação do corpo docente através de concurso público.