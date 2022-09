Paraná: TCE identifica deterioração precoce de rodovias

A unidade técnica do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado) constatou a deterioração precoce e crescente das rodovias BR-277, BR-376 e BR-373 em seus trechos situados entre Curitiba e a região de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Os auditores da 3ª ICE (Terceira Inspetoria de Controle Externo) fiscalizaram as vias junto ao DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) no ano passado.





Conforme os auditores da Corte, o motivo do problema é o subdimensionamento das soluções empregadas para restaurar o pavimento, ou seja, o asfalto da pista de rolamento dos trechos citados vem apresentando problemas conhecidos como trincas do tipo “couro de jacaré”. As fissuras tipo couro de jacaré são um tipo de micro fissuração superficial que ocorre em blocos, e que até o momento não tem um nome consagrado no meio técnico.

Ainda segundo o relatório, a situação é de tal gravidade que ficou evidenciado que a vida útil de oito anos da pavimentação asfáltica não será alcançada, em desrespeito ao contrato de concessão firmado em 1997 com a empresa responsável pela manutenção das referidas estradas.