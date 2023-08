Paraná tem 27 entre as 500 cidades do País com grandes índices de sustentabilidade

O Paraná tem 27 cidades entre as 500 do Brasil com a melhor pontuação no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR), ferramenta do Instituto Cidades Sustentáveis, com sede em São Paulo. O ranking que mede o desempenho dos 5.570 municípios brasileiros no cumprimento da Agenda 2030 e dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), da ONU (Organização das Nações Unidas).





A cidade paranaense melhor colocada no ranking foi Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, na 88ª posição, com uma pontuação de 59,12 em um índice que vai de zero a 100.

O município teve um nível de desenvolvimento sustentável considerado muito alto nos ODSs 6 – Água Potável e Saneamento e 12 – Produção e Consumo Sustentáveis, além de um índice alto nos ODSs 3 – Saúde de Qualidade; 8 – Trabalho Digno e Crescimento Econômico; 10 – Reduzir as Desigualdades; 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis; 13 – Ação Climática; 14 – Proteger a Vida Marinha; e 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.