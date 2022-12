Parques estaduais ficam abertos para visitação no Ano Novo

O Paraná manterá 19 unidades de conservação abertas para visitação pública neste final de semana, durante as festividades de Ano-Novo. Os parques estaduais devem abrir dentro dos seus horários normais de funcionamento, das 8h as 17h, exceto dois que têm horário diferenciado.





O Monumento Natural Salto São João, na região central do estado, abre das 12h às 16h no dia 1º de janeiro de 2023. E o Parque Estadual Vitório Piassa, no sudoeste do estado, abre das 8h às 21h nos dias 1º e 2 de janeiro. As unidades abertas para visitação pública no estado são definidas pela Portaria IAT nº 124/2022.

A normativa também prevê atitudes dos visitantes, a fim de garantir o turismo sustentável, com a preservação do patrimônio natural. O conceito utilizado nos parques estaduais do Paraná integra o projeto Parques Paraná, desenvolvido pelo IAT (Instituto Água e Terra) e reconhecido neste ano pelo Prêmio Braztoa de Sustentabilidade.