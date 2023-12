Pedestre morre atropelada por veículo na PR-218 em Sabáudia

Uma pedestre morreu atropelado por um veículo na PR-218 em Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina) na sexta-feira (15).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu no quilômetro 246 da rodovia. A Fiat Toro Freedom de placa de Astorga (Região Metropolitana de Maringá) trafegava no sentido de Astorga para Arapongas quando se envolveu no atropelamento da vítima, identificada como C.A.F.,47.







Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana (Vale do Ivaí).





O motorista, identificado como V.J.G.D.,50, foi submetido ao teste etilométrico, com resultado 0,05 mg/L, sendo autuado no artigo 165 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) - dirigir sob influência de álcool.