Pista principal do viaduto da Bratislava é liberada para tráfego em Cambé

Na tarde desta terça-feira (28), o governador Ratinho Júnior (PSD) participou de cerimônia que liberou o tráfego da pista principal do viaduto da Bratislava, na BR-369, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). O valor total do investimento foi de R$ 13,5 milhões, mas ainda são necessárias obras complementares.

Como forma de dar celeridade ao processo, a construção seguiu o RDCI (regime de contratação integrada). O modelo, adotado pela primeira vez no Estado, permitiu ao DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) contratar, com uma única licitação, uma empresa ou consórcio de empresas para elaborar o projeto executivo e imediatamente dar início à execução da obra.

O secretário de Infraestrutura e Logistíca, Fernando Furiatti Sabóia, ressaltou que o RDCI permitiu que a obra fosse executada em 24 meses. “Esta é a primeira obra do estado feita pelo regime RDCI, que faz com que a licitação contrate a mesma empresa que faz o projeto ser a responsável por executar a obra. Isso trouxe inovação e rapidez”, declarou.





O prefeito de Cambé, Conrado Scheller (DEM), ressaltou que é uma obra que foi escolhida pelo número acidentes com mortes. “Nós temos outros pontos em Cambé necessários que também precisam de intervenção.”





Passam pela rodovia 25 mil carros por dia, segundo dados do DER. O prefeito explicou que a obra não foi entregue em sua totalidade porque não dá para fazer a marginal e a pista principal ao mesmo tempo. “Em 15 a 20 dias vão trabalhar as marginais para entregar 100% da obra.”

Questionado se há cobrança para a construção do viaduto do cruzamento da BR-369 com a Estrada da Esperança, Sheller disse que o compromisso do governo estadual é fazer essa obra.





