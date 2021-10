Polícia intensifica fiscalização nas rodovias do Paraná no feriado de Nossa Senhora Aparecida

A Polícia Rodoviária Federeal e Estadual inicia as operações de fiscalização e policiamento das rodovias no feriado de Nossa Senhora Aparecida a partir desta sexta-feira (8). As operações seguem até às 23h59 de terça-feira (12).



Operação Padroeira



A força-tarefa estadual tem como objetivo intensificar o policiamento ostensivo nas rodovias estaduais com maior fluxo de veículos, a fim de evitar acidentes, infrações e delitos de trânsito.





As equipes estarão em pontos e horários estratégicos nas principais rodovias que ligam o Litoral e o Interior do Estado, atuando através de abordagens, utilização de radares e etilômetro, além do uso de cães para facilitar na localização de drogas e armas de fogo.

O BPRv orienta ainda os motoristas para que, antes de pegarem a estrada, façam um planejamento de sua viagem e cuidem da manutenção do veículo, sendo preciso verificar as condições mecânicas (freios, suspensão e pneus) para evitar problemas. Além disso, também devem sempre portar os documentos do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estarem em dia com o pagamento de tributos e taxas (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório).





A operação vai intensificar a fiscalização com abordagens, bloqueios, atividades rotineiras de verificação de documentação, e orientações referente às infrações de trânsito rodoviário em diversos trechos para inibir, além da embriaguez ao volante, outras atitudes perigosas, como a ultrapassagem em local proibido e tudo o que pode ocasionar acidentes fatais ou não.





Além do efetivo das seis companhias do batalhão, distribuídas pelo Paraná, a operação contará com policiais do serviço administrativo, que atuarão nas ações preventivas e ostensivas nos 54 postos de fiscalização. Em caso de emergência a comunidade pode ligar para o 198.





Operação Nossa Senhora de Aparecida

No policiamento das rodovias federais, será dada atenção especial as ações de combate a embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e o controle do excesso de velocidade.

O uso do cinto de segurança, do capacete, dos dispositivos de retenção para crianças e do uso de telefone celular, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos, também estão entre os focos das equipes da PRF.





As operações terão, ainda, outros pontos focais, como a fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional e do exame toxicológico. Em virtude do tamanho e peso maiores dos veículos de carga, os acidentes que envolvem esses veículos geralmente têm maiores proporções e geram maior gravidade das lesões ou a morte dos envolvidos, o que faz com que haja uma maior preocupação com o estado de conservação destes veículos.





A PRF também intensificará sua atuação no combate ao crime, em especial realizando abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência e a utilização de ferramentas de comunicação, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.