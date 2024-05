Ponte na PR-450 entre Centenário do Sul e Porecatu será interditada para obras a partir de segunda

A ponte sobre o Rio Centenário na PR-450, em Centenário do Sul (região Norte do Paraná), será interditada temporariamente, a partir desta segunda-feira (27). Segundo o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), a medida é necessária para avançar na obra de manutenção estrutural da ponte e tem duração prevista de 19 dias corridos.





No período de interdição serão executadas lajes de transição em concreto nas cabeceiras da ponte, serviço que exige um período de cura do material, sem passagem de veículos. A ponte já recebeu outras melhorias, como implantação de novas defensas metálicas e substituição dos antigos guarda-corpos por barreiras de concreto New Jersey, após reforço estrutural da parte inferior do tabuleiro.

Rota alternativa





Como rota alternativa, usuários podem utilizar uma estrada rural não-pavimentada que acessa a PR-534, em ponto próximo à interdição da ponte. Os trechos estarão sinalizados indicando a estrada.

Largura





A ponte sobre o Rio Centenário tem 28,7 metros de extensão, com 9 metros de largura. São duas faixas de rolamento com 3,5 metros cada, e acostamentos de 0,30 m.

Investimento





A obra está incluída em contrato que contempla 16 obras de arte especiais (pontes, passa-gado e viaduto) em rodovias administradas pelo Escritório Regional Vale do Tibagi da Superintendência Regional Norte do DER/PR. É um investimento de R$ 13,33 milhões, com R$ 404,86 mil destinados para esta ponte, especificamente.





Neste mapa é possível verificar a localização da ponte e das demais estruturas, na aba CP 202/2022 (uma referência ao edital de licitação).