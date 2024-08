PR-317 entre Maringá e Iguaraçu terá fiscalização de excessos de velocidade

O DER/PR (Cepartamento de Estradas de Rodagem) começa neste domingo (25) a operação de fiscalização de excessos de velocidade por meio de radar portátil na PR-317 no trecho entre Maringá (Noroeste) e Iguaraçu (região metropolitana de Maringá), local em obras de duplicação.





Os agentes de trânsito vão atuar em pontos críticos de acidentes das 7h30 às 17h30, do km 70+130 ao km 90+580, em ambos os sentidos. No trecho, a velocidade máxima está em 60 km/h, com alguns segmentos a 40 km/h. Placas de sinalização vertical identificam o limite de velocidade ao longo da via.

Desde julho, o DER/PR intensificou as ações para melhorar a segurança viária do trecho, com o fechamento de acessos irregulares, e reforço da sinalização horizontal e vertical.





Outra ação foi a intensificação da fiscalização de trânsito na rodovia com a permanência de agentes de trânsito do DER/PR em três viaturas leves ostensivas e uma viatura guincho pesado. No período de 15/07 a 07/08 os agentes de trânsito fizeram 1.174 notificações, sendo 389 delas por ultrapassagem irregular em faixa contínua – comportamento responsável pela maioria dos acidentes com fatalidade registrados nestes dois meses.





A duplicação da PR-317 entre Maringá e Iguaraçu contempla um trecho de 21,82 quilômetros, e inclui uma nova ponte sobre o rio Pirapó, três viadutos, duas passarelas, galerias, passa-fauna, sinalização viária, iluminação, melhorias ambientais e recuperação da pista existente. A obra tem investimento de R$ 183.456.873,42 e atingiu a marca de 55,36% de execução na medição mais recente, em julho.





Em uma rodovia em obras, com movimentação constante e mudança de frentes de serviço e, portanto, alteração na sinalização com mudança de desvios e alteração de pistas, é ainda mais relevante que os usuários trafeguem com cautela e atenção redobrada.