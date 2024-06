Trecho da PR-445 será liberado entre Tamarana e Mauá da Serra nesta quarta

A PR-445 terá o tráfego liberado no trecho duplicado do km 0 ao km 14, entre Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, e Tamarana, na região Norte, a partir das 16h desta quarta-feira (19). A rodovia estava fechada devido a uma obra de duplicação.





No mesmo dia, o tráfego de veículos será desviado da pista antiga para a pista nova, entre o km 14 e o km 15, utilizando a recém-concluída ponte sobre o Rio Apucaraninha. Isso vai permitir o início dos serviços de demolição da ponte antiga, que será substituída por uma estrutura nova, operando cada uma em um sentido.

Pista simples

No restante do trecho em obras, até o km 27, no acesso para Lerroville, distrito de Londrina, o tráfego permanece em pista simples, com duas faixas de rolamento, mas com as alterações, que já estão em andamento.

A primeira mudança é o desvio para a pista nova, do km 17,52 ao km 18,48, para executar as obras de demolição e construção da nova ponte sobre o Rio Santa Cruz. Além disso, também terá um desvio para as faixas da rotatória no acesso a Tamarana, com a pista central bloqueada devido à execução de um novo viaduto.





Obra

A obra de duplicação da PR-445 tem extensão de 27,07 quilômetros, prevendo a implantação de uma pista nova com duas faixas de rolamento de 3,60 m cada, em sentido único, e acostamento externo de 2,50 m, separada da pista atual por um canteiro central na maior parte do trecho.





Além das novas pontes e do viaduto, a obra inclui também retornos em nível, correção da geometria em curvas consideradas críticas, passa-faunas, sistema de drenagem de águas, e nova sinalização horizontal e vertical.