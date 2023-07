Prefeito de Ivaiporã afirma que há desperdício de recursos da Saúde em hospital

O prefeito de Ivaiporã (Vale do Ivaí), Carlos Gil (PSD), afirmou em coletiva de imprensa que há desperdício de dinheiro público na gestão do Hospital Regional do município, cujos recursos provêm do governo do Estado. Segundo ele, ao longo de 14 meses de funcionamento, o hospital consumiu o total de R$ 37.255.834,00. Gil fez um comparativo com a estrutura de atendimento do Instituto de Saúde Bom Jesus, de Ivaiporã, para apontar a suposta má gestão dos recursos do Hospital Regional. Ele afirmou que o instituto possui 105 leitos, com média de 600 pacientes atendidos por mês e custo mensal de R$ 2,3 milhões, enquanto o Hospital Regional de Ivaiporã conta com 104 leitos, atendendo 18 pacientes por mês a um custo mensal de R$ 2.730.125,68.





"A Saúde de Ivaiporã atende mensalmente 7 mil pacientes, o que totaliza 84 mil pessoas por ano, com um orçamento de aproximadamente R$ 35 milhões, enquanto o Hospital Regional de Ivaiporã atende apenas 200 pacientes por ano. Portanto, é evidente que estamos diante de um desperdício de dinheiro público", comparou o prefeito, que ao mesmo tempo em que criticou a gestão do hospital estadual elogiou o governador Ratinho Jr. (PSD), de quem é aliado, pela conclusão da obra da unidade de saúde e por sua utilização no atendimento aos pacientes durante a pandemia. No entanto, ele solicitou a adoção de "medidas urgentes" para garantir que a população seja devidamente atendida.

