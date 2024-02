Cambé aplica fumacê na região da UBS Novo Bandeirantes neste sábado (17)

Neste sábado (17), tem novo ciclo de aplicação de inseticida com o carro do fumacê contra o Aedes aegypti nos bairros atendidos pela UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Novo Bandeirantes em Cambé (região Metropolitana de Londrina). O veículo estará nas ruas em dois períodos, das 5h às 9h e das 17h às 20h.







A ação de combate ao mosquito da dengue, é realizada pela Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Saúde Pública.

Publicidade

Publicidade





Durante a passagem do fumacê é importante estar atento as medidas de segurança





Ao ouvir o fumacê, abra portas, janelas e cortinas; retire roupas do varal; tampe vasilhames com alimentos, bebedouros de animais e cubra gaiolas de pássaros; não deixe utensílios de uso doméstico expostos no quintal; e após a passagem do carro troque a ração e água dos pets.

Publicidade





Carro de som alerta a população antes da passagem do fumacê





A Prefeitura ainda disponibilizou um carro de som que estará alertando, de forma antecipada, a passagem do fumacê. A Secretaria de Saúde ainda informa que o inseticida não traz risco para a saúde, sendo aplicado com responsabilidade e com intervalos de tempo pré-determinados.





LEIA TAMBÉM: