Prefeitura de Cornélio põe carro na rua para imunizar população contra a Covid-19

O município de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) implantou uma Caravana de Vacinação para dar sequência ao processo de vacinação contra a Covid-19, acrescentando ao esquema que já vinha sendo adotado desde o início da campanha em pontos fixos. O projeto torna o processo de vacinação itinerante, percorrendo os bairros da cidade. A iniciativa da secretaria municipal de Saúde é para atender as pessoas que, por um motivo ou outro, deixaram de receber as primeiras doses do imunizante nos pontos fixos.

O trabalho começou no dia 8 de dezembro e os primeiros resultados foram surpreendentes: 120 aplicações no primeiro dia e outras 70 no segundo. Atualmente, o saldo é de 200 pessoas imunizadas por meio da vacinação itinerante. A secretária de Saúde e vice-prefeita, Angélica Olchaneski, ressaltou que a intenção inicial era passar por vários bairros em uma mesma noite, no entanto a demanda foi tão alta que só foi possível realizar em dois deles por noite. Ela explicou que a iniciativa foi realizada por conta da questão do prazo de validade das vacinas, já que muitas doses estavam no limite para o prazo para devolver à Regional de Saúde.



“Nossa visão, quando criamos o projeto era uma, mas depois que começamos é que verificamos a grandiosidade da iniciativa, porque muitas pessoas estavam sem tomar a primeira dose da vacina, mesmo a secretaria tendo já atingido a cota de vacinados desse público”, afirmou Olchaneski, acrescentando que a ideia inicial era beneficiar as pessoas com dificuldade de ter um horário para comparecer nos pontos fixos. "Havia procopenses que trabalham na região e que por conta dessa questão de não estar no município naquele determinado horário estavam sem tomar a vacina. Isso nos chamou atenção", exemplificou.







CARRO DE SOM





Para divulgar a vacinação pelos bairros, a ambulância é precedida por um carro de som que faz os chamados ao passar pelas ruas, como se fosse o "carro da pamonha". “A gente faz a divulgação nas mídias sociais e nas rádios. Depois vamos com o carro de som, convidando as pessoas dizendo que a gente está no bairro."

