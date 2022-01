Maringá oferece desconto de 10% para quem fizer o pagamento do IPTU até 25 de janeiro

Em Maringá ( Noroeste ), o proprietário de imóvel que desejar pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) à vista até o dia 25 de janeiro terá o desconto de 10% e se optar pelo pagamento até o dia 10 de fevereiro pode obter o valor de desconto de 7%.





Segundo a prefeitura, o documento do IPTU pode ser acessado via internet, nos totens de atendimento que ficam em diferentes pontos da cidade e na Praça de Atendimento da Prefeitura de Maringá. Os carnês também são entregues pelos Correios.

De acordo com um levantamento feito pela Secretaria de Fazenda, foram arrecadados cerca de R$ 8,6 milhões com pagamentos de IPTU à vista nos dez primeiros dias de janeiro.



De acordo com o secretário Orlando Chiqueto, a expectativa é arrecadar R$ 125 milhões com o pagamento do imposto à vista este ano, graças ao atrativo do valor com desconto no pagamento.