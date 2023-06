Prefeitura de Rolândia comprou um tomógrafo de árvores para medir qualidade dos troncos

O prefeito de Rolândia Ailton Maistro e o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Audinil Maringonda Júnior, receberam na tarde desta quinta-feira (29) um tomógrafo RINN-AT5-P utilizado para determinar a sanidade das árvores, para medir a qualidade de troncos e em cortes transversais de madeira. Rolândia é uma das primeiras cidades do Paraná a contar com essa ferramenta.





O equipamento foi comprado com recursos próprios, com verbas do Fundo Municipal de Meio Ambiente, aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA).

O aparelho é empregado para auxiliar e balizar o serviço da secretaria, quando da necessidade de substituir alguma árvore.





O equipamento já está sendo utilizado para sondar árvores da avenida Interventor Manoel Ribas, centro. Estão manuseando o tomógrafo de árvores, os servidores Miguel Consani Nogueira, Marcelo Jordão, Melina Holderbaun e Aline Martinho.