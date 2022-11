Projeto fortalece o turismo no Paraná com a criação de novos produtos

De olho em todo o potencial turístico paranaense e nas belezas que o Paraná traz, o Sebrae/PR iniciou a implantação do projeto Rede de Agentes de Roteiros Turísticos. A iniciativa faz parte do fortalecimento das estratégias de DTI (Destinos Turísticos Inteligentes) que visa ações com base em tecnologia, governança, experiência do turista e sustentabilidade.





Ao todo, o projeto contempla 15 cidades do Paraná, que passam pelo processo de diagnóstico do ambiente e também com uma jornada de atendimento às empresas, com mentorias e workshops voltados à orientação e formatação de produtos turísticos de experiência. A implantação da Rede de Agentes, ocorre em parceria com a Paraná Turismo e com o apoio das entidades do Cepatur (Conselho Paranaense de Turismo).





De acordo com Patricia Albanez, coordenadora estadual de turismo do Sebrae/PR, a intenção é fortalecer o segmento no Estado, ativando um ecossistema de destinos e atrativos. “Através da criação de novos produtos turísticos, queremos que cada destino seja mais atraente e inovador, oferecendo novas ofertas ao mercado para gerar mais receita com o turismo, fortalecendo a localidade e tornando a experiência do turista única”, afirma Patricia.

A jornada de formação de produtos turísticos é feita em etapas. Na primeira, o foco é na qualificação e análise do comportamento do empreendedor. Na sequência, vem uma oficina de imersão para conhecer a história do município, vivenciar a prática do turismo e, então, os aspectos da comercialização, mercado e distribuição até a formatação final do produto, com mentoria, testagem e validação das experiências.





Neste processo, foram atendidas 248 empresas em todo o Paraná, sendo que cem tiveram seus produtos validados. Foram mais de 80 experiências turísticas criadas que serão lançadas durante o Festival de Turismo das Cataratas, que acontece de 30 de novembro a 02 de dezembro, em Foz do Iguaçu. Esses produtos já estão precificados e a maior parte já está inclusive disponível no mercado, sendo divulgados também em plataformas on-line.

