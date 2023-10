Projeto Rondon deve beneficiar 13 mil moradores do Paraná

O Governo do Estado desenvolveu 148 ações e beneficiou 7.145 cidadãos desde o início da Operação Rondon Paraná 2023, no feriado de 12 de outubro.





As equipes de rondonistas formadas por 150 estudantes e 28 professores universitários atenderam demandas relacionadas à saúde, inclusão social e educação nos sete municípios participantes. A expectativa é atender 13 mil pessoas em mais de 250 atividades programadas até este sábado (21).



As atividades de extensão estão acontecendo nos municípios de Antonina, Guaratuba, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, no Litoral do Estado; e Cerro Azul e Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.





O projeto é coordenado pela Seti (secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), em conjunto com as sete universidades estaduais do Paraná - UEL, UEM, UEPG, Unioeste, Unicentro, Uenp e Unespar.



“O projeto tem resultados importantes para as comunidades atendidas, na formação dos estudantes e dos próprios professores que se envolvem no conjunto de atividades”, disse o secretário da Seti, Aldo Nelson Bona, que acompanhou ações em Cerro Azul. “Tive a oportunidade de visitar algumas ações em andamento e ver o entusiasmo das pessoas com tudo aquilo que se propõe e se desenvolve no âmbito do projeto”, acrescentou.





UEL

Da UEL participam 10 estudantes e dois professores. O coordenador geral da operação, professor Carlos Miqueloto, do Departamento de Biologia Geral, explica que a última vez que a universidade participou das ações extensionistas foi pelo Projeto Rondon, iniciativa do governo federal, em 2015.





Segundo o professor, para o aluno é uma oportunidade para conciliar aprendizado e compreensão da realidade social. Em Guaratuba, a equipe da UEL atua em comunidades rurais, atendendo também grupos da 3ª idade e artesãos que atuam em uma feira local.





Eles são responsáveis por oficinas direcionadas para as populações vulneráveis sobre temas relacionadas à produção de alimentos, artesanato, varejo, comunicação, marketing e meio ambiente.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: