Quase 200 imóveis sofreram danos em explosão de silos de cereais em Palotina, diz prefeitura

A explosão em quatro armazéns de grãos da cooperativa C. Vale, em Palotina (Oeste), danificou pelo menos 196 imóveis no entorno da associação, estima a prefeitura municipal. Os estragos em residências e estabelecimentos comerciais em área próxima ao local do incidente foram avaliados em uma reunião no gabinete do prefeito Luiz Ernesto Giacometti (PL) nesta segunda-feira (31).





A administração municipal disponibilizou horário exclusivo de atendimento às pessoas que sofreram algum dano em decorrência da explosão, das 12h às 13h30. O expediente excepcional vai até a sexta-feira (4).

