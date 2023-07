Bombeiros encontram corpo de trabalhador desaparecido em explosão em Palotina

O corpo da vítima desaparecida na explosão ocorrida na cooperativa C. Vale, em Palotina (Oeste) na última quarta-feira (26) foi encontrado às 15h desta segunda-feira (31), informa o Governo do Paraná. Ele era um dos trabalhadores que estavam no interior do túnel do silo 3. O incidente atingiu quatro armazéns de grãos.





Devido às condições do local, as equipes do Corpo de Bombeiros envolvidas no resgate do corpo trabalharam com muito cuidado. Até as 15h42, o procedimento de retirada ainda estava em andamento e não há previsão para o término da ação.

Uma maca modelo SKED, destinado ao resgate e salvamento de vítimas em ambientes de difícil acesso e espaços confinados, está sendo enviada a Palotina. As equipes da Polícia Científica também foram acionadas para acompanhar a ação.





Com este episódio, a explosão do silo provocou nove mortes, sendo oito no local da explosão (com a vítima localizada nesta segunda) e uma que foi socorrida e levada para um hospital em Cascavel (Oeste), mas que não resistiu aos ferimentos.





Além dos óbitos, oito trabalhadores ficaram feridos na explosão e estão sendo tratados em hospitais de Cascavel, Curitiba, Palotina e Londrina. Na tarde deste domingo (30), um dos pacientes, Paulo Cesar Arets, recebeu alta do Hospital Políclínica de Cascavel.





Três dos sete feridos que permanecem sob cuidados médicos nesta segunda estão internados na ala de queimados do HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Dois deles permanecem na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e o terceiro, permanece na enfermaria. Eles foram transferidos na quinta-feira (27). Todos respiram em ar ambiente, sem auxílio de aparelhos, com situação estável e acompanhamento médico da equipe.