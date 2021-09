Rapaz de 25 anos morre ao tombar moto e atingir barranco na BR-369 em Arapongas

Um rapaz de 25 anos morreu no início da manhã desta segunda-feira (27) ao tombar a motocicleta que conduzia e atingir um barranco na BR-369 em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).



Continua depois da publicidade





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 6h30, no km 192 da rodovia.

Continua depois da publicidade





A motocicleta seguia pela via lateral da BR-369, sentido Londrina, quando o veículo tombou e colidiu contra um barranco, jazendo em posição final sobre valeta às margens da rodovia.





O motociclista, cuja identidade não foi divulgada, foi a óbito no local.

Continua depois da publicidade





Compareceram para o atendimento do acidente a Polícia Civil de Arapongas, bem como as equipes da PRF, IML (Instituto Médico-Legal) e Perícia de Apucarana (Vale do Ivaí).