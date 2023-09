RML: ônibus do transporte coletivo é incendiado em Centenário do Sul

Um ônibus do transporte coletivo de Centenário do Sul, na RML (Região Metropolitana de Londrina), pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (21). O veículo estava estacionado na garagem, próximo de carros do transporte escolar, mas as chamas não atingiram outros locais. O ônibus havia deixado de circular às 18h. O incêndio foi registrado à 0h.





A suspeita é de que o prejuízo – já que o veículo ficou totalmente destruído - possa ter sido causado por ação criminosa. “As causas do incêndio estão sendo apuradas”, destacou o prefeito da cidade, Junior Tavian, por meio das redes sociais. “Estamos tomando todas as medidas permitidas para garantir a continuidade do transporte público em Centenário do Sul”, afirmou.

Publicidade

Publicidade





Nesta quinta, um micro-ônibus foi colocado à disposição dos passageiros para que o serviço não fosse interrompido. “Pedimos a compreensão da comunidade quanto a eventuais incidentes no serviço público nos próximos dias”, alertou o chefe do Executivo municipal.





Desde 2015, o transporte coletivo na cidade – que tem 10.800 habitantes – é gratuito. A circular roda das 6h20 às 17h30 e faz uma única linha, passando por várias localidades do município.





A FOLHA procurou o prefeito, via ligação e mensagens, no entanto, não houve resposta até a finalização da matéria. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil, para saber o andamento da investigação, e foi informada que o delegado não estava.