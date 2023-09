Polícia Militar fecha desmanche de veículos no Jardim Eucaliptos e um homem é preso

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) fechou, na madrugada desta quinta-feira (21), um desmanche de veículos no Jardim Eucaliptos, na Zona Leste de Londrina. A operação foi iniciada na noite de quarta-feira (20), por volta das 22h, quando o Serviço de Inteligência da PM - P2 - recebeu denúncias de veículos deixados na rua Vicente Poletti.





Os policiais da P2, diante da suspeita de que a quadrilha responsável pelo desmanche pudesse ser perigosa, solicitou apoio de agentes do Choque, que se deslocaram até o espaço. No local, uma pessoa foi encontrada e presa pelo crime de receptação.

As informações iniciais recebidas pelo Serviço de Inteligência diziam que um trator de cor azul foi levado por um caminhão até a suposta oficina na madrugada do dia 17 de setembro. O veículo, uma retroescavadeira e outros cinco automóveis com sinais identificadores adulterados foram encontrados no local.