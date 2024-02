Rompimento de adutora afeta abastecimento em Rolândia

Uma das principais redes de distribuição de água que abastece o reservatório do Jardim Santiago, em Rolândia, foi rompido nesta segunda-feira (12). De acordo com a Sanepar, o rompimento da tubulação, que tem 200 milímetros de diâmetro, afeta o abastecimento nas regiões dos bairros Jardim Santiago, Jardim Jose Erdei, Jardim dos Pioneiros, Jardim do Lago, Jardim Coliseu, Jardim Maria do Carmo, Conjunto Habitacional Morumbi, Jardim Monte Carlo, Gustavo Giordani, Domingos Neves, Jardim Octavio Locatelli e Jardim Benedito Ferreira e imediações desses bairros. Devido à complexidade, o conserto da adutora só deve ser concluído no fim da tarde. A princípio, o fornecimento de água deve voltar à normalidade gradativamente durante a noite.





Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Não desperdice!

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br