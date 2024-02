Rompimento de rede afeta abastecimento na zona leste de Londrina

Uma das redes de distribuição de água de grande porte rompeu nesta segunda-feira (12) em Londrina. De acordo com a Sanepar, o rompimento da tubulação afeta o abastecimento em bairros da zona leste da cidade.





Podem ser afetados com falta temporária de água ou baixa pressão nas redes de distribuição as regiões dos bairros Jardim Santana, Vila Siam, Aeroporto, Jardim Brasília, Jardim Imperial, Vila Operária, Conjunto do Café, Conjunto Vitória Régia, Conjunto Armindo Guazzi, Conjunto Giovani Lunardelli, Vila Áurea, Conjunto Golden Park, Jardins Bela Itália, Tarumã, Aruba, Guararapes, Vale do Cedro e Prefeito Milton Menezes, Residencial Havana, Jardins San Conrado, Albatroz, Conjunto José Bonifácio, Jardim Veneza e Jardim Catori. As equipes trabalham no conserto da tubulação, devendo concluir no início da tarde. O fornecimento de água deve voltar à normalidade durante a noite e será de forma gradativa.





A orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal, sem desperdício.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br